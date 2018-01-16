«ДАНФОСС» УНИФИЦИРУЕТ ПРОДУКТОВЫЙ РЯД ПРИВОДНОЙ ТЕХНИКИ DANFOSS DRIVES

Фильтры VLT стали доступны для преобразователей частоты VACON 100. В частности, для приводов VACON 100 INDUSTRIAL и VACON 100 FLOW стали доступны силовые опции VLT – пассивные фильтры гармоник и dU/dt фильтры. В течение 2017 г. были проведены испытания совместимости приводов VACON и фильтров VLT, внесены необходимые изменения в программное обеспечение. Ранее в линейке VACON не было подобных продуктов.

«Существует устойчивый спрос на оборудование, не оказывающее влияние на чистоту питающей сети. Применение пассивных фильтров гармоник VLT® AHF является проверенным решением для подавления гармонических искажений и идеальным выбором для преобразователей частоты семейства VACON 100», – отметил Кристиан Мислингер, глава EMC, Центр обучения и сервиса, Danfoss Drives.

Фильтры VLT® dU/dt подходят для приводов VACON® 100 напряжением 600 и 690 В. Они снижают нагрузку на изоляцию двигателя и рекомендованы для применений со старыми двигателями, при воздействии агрессивных сред или в случаях частых торможений, что вызывает повышение напряжения в звене постоянного тока. Для удобства пользователей созданы специальные таблицы для подбора необходимого фильтра.

В скором времени появятся фильтры VLT® dU/dt для приводов напряжением 690 В и током 208 A. Новые корпусы со степенью защиты IP21 и IP54 более компактны, что в некоторых случаях имеет решающее значение.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



