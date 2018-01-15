ЗАВОД «СОТ» МОДЕРНИЗИРОВАЛ ПРОИЗВОДСТВО ОТВОДОВ

На заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ) завершилась модернизация оборудования для производства крутоизогнутых отводов. Белые металлурги разработали и внедрили новую методику реконструкции рогообразных сердечников (оснастка для протяжки отводов), позволяющую продлить их срок службы в два раза.

До модернизации срок эксплуатации оснастки составлял 3000 протяжек отводов из обычной стали и 100 протяжек из нержавеющей. Специалисты СОТа исследовали причины разрушения сердечников, проанализировали качество действующих ремонтов, испытали применяемые материалы и предложили новую схему ремонтов оснастки. В частности, были подобраны более эффективные марки электродов для сварки и абразивное оборудование, модернизирован профиль сердечника. Результатом ремонта стало повышение качества выпускаемой продукции, увеличение производительности и сокращение времени простоев оборудования.

«Проведенная модернизация служит ярким примером эффективности производственной системы Группы ЧТПЗ – Белой металлургии, в основу которой заложены принципы постоянного совершенствования. Сотрудники компании в очередной раз показали высокую степень вовлеченности. Все работы – от идеи, планирования и до реализации – полностью осуществлены силами белых металлургов без привлечения подрядчиков и дополнительных затрат», - отмечает генеральный директор завода «СОТ» Алексей Артемьев.

Сотрудники компании активно участвуют в рационализаторском движении: работают над повышением качества продукции, увеличением производительности, оптимизацией расходов и снижением простоев оборудования. В 2017 году количество поданных рацпредложений на заводе «СОТ» в сравнении с 2016-м увеличилось в 5 раз – до 50 предложений в месяц.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



