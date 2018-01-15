«АТОММАШ» ОСВОИЛ УНИКАЛЬНЫЙ СПЛАВ HASTELLOY

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» – компания «Атоммаш» – успешно завершила термообработку бакового оборудования из уникального коррозионностойкого сплава HASTELLOY (Хастеллой).

В рамках кооперации с компанией ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш» завод «Атоммаш» провел термическую обработку трех баков охладителей, бака постоянного уровня, бака питания, а также бака растворителя и бака испарителя. Технологическое оборудование предназначено для установки разделения хлоридов циркония и гафния (УРХЦГ). Процесс термообработки оборудования проходил в два этапа: выдержка в печи при температуре более 1100 градусов, а затем быстрое охлаждение изделия с помощью вентиляторов — до 700 градусов за 30 минут.

Директор Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» Ровшан Аббасов отметил: «Сегодня технологические возможности и компетенции «Атоммаша» позволяют вести обширную работу по кооперации. В производство попадает оборудование из новых материалов, с особенными требованиями. А для нас это не только важный опыт, но и демонстрация технологических возможностей для освоения новых рынков в России и, особенно важно, за рубежом».

HASTELLOY (Хастеллой), из которого изготовлено баковое оборудование, представляет собой мощный, не поддающийся коррозии сплав на основе никеля и молибдена. Основная функция материала — эффективная работа при высоких температурах и давлениях, а также при контакте с агрессивными веществами. «Высокий профессионализм коллектива завода и тщательное отношение ко всем этапам операции позволяет нам получить нужный результат. Поэтому есть еще большие планы по сотрудничеству с предприятием», — отметил директор ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш» Александр Береснев.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ-технологии»



