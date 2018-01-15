«ГАКС-АРМСЕРВИС» ОСУЩЕСТВИЛ ПУСКОНАЛАДКУ НА КАЗАХСТАНСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Группа специалистов НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» провела пуско-наладочные работы комплекса оборудования, поставленного в нефтесервисную компанию Казахстана, оказывающую услуги в области нефтегазодобычи, транспортировки жидкого топлива и ремонта нефтепромыслового оборудования.
Комплекс предназначен для проведения испытаний противовыбросового оборудования, в его состав вошли следующие позиции:
— испытательный стенд ГАКС-И-8-50/425С;
— испытательный стенд ГАКС-И-7-20;
— пневмоуправляемая насосная станция ГАКС-Д-5;
— измерительная регистрирующая система «SEITRONIC SIR-PG»;
— пневмоуправляемая насосная станция ГАКС-Д-1-32М;
— установка оборотного водоснабжения ГАКС-УОВ-1500;
— бронеограждение ГАКС-О-6х4х2,5;
— система видеонаблюдения ГАКС-СВН.
По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»