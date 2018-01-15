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«ГАКС-АРМСЕРВИС» ОСУЩЕСТВИЛ ПУСКОНАЛАДКУ НА КАЗАХСТАНСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

15 января, 2018 5

Группа специалистов НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» провела пуско-наладочные работы комплекса оборудования, поставленного в нефтесервисную компанию Казахстана, оказывающую услуги в области нефтегазодобычи, транспортировки жидкого топлива и ремонта нефтепромыслового оборудования.

Комплекс предназначен для проведения испытаний противовыбросового оборудования, в его состав вошли следующие позиции:

— испытательный стенд ГАКС-И-8-50/425С;

— испытательный стенд ГАКС-И-7-20;

— пневмоуправляемая насосная станция ГАКС-Д-5;

— измерительная регистрирующая система «SEITRONIC SIR-PG»;

— пневмоуправляемая насосная станция ГАКС-Д-1-32М;

— установка оборотного водоснабжения ГАКС-УОВ-1500;

— бронеограждение ГАКС-О-6х4х2,5;

— система видеонаблюдения ГАКС-СВН.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»


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