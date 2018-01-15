В МАРТЕ В УФЕ СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИАГНОСТИКА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»

С целью рассмотрения и обсуждения актуальных вопросов экспертизы промышленной безопасности по инициативе Ассоциации «Башкирская Ассоциация Экспертов» в г. Уфа 22 – 23 марта 2018 г. проводится Международная научно-практическая конференция «Промышленная безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах».

Организаторы:

Ø Ассоциация "Башкирская Ассоциация Экспертов" / г.Уфа

Ø ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет", г.Уфа

Проведение данного мероприятия включено в план работы Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленной безопасности на 2018 год.

На конференции планируется рассмотреть широкий спектр актуальных вопросов, связанных:

- с оценкой состояния технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах при использовании различных методов неразрушающего контроля и мониторинга,

- с использованием риск-ориентированного подхода к формированию и определению требований промышленной безопасности.

В работе конференции планируется участие представители Союза главных механиков предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России и стран СНГ; руководители и специалисты предприятий топливно-энергетического комплекса России, проектных, экспертных организаций и учебных центров.

Дополнительная информация о конференции размещена на сайте: http://www.bashexpert.ru.

Место проведения конференции: Конференц-зал гостиницы «ТАН» (г. Уфа, ул. Р.Зорге, 65).

Регистрация участников и гостей конференции с 9.00 до 9.30 22 марта 2018 года.

Координатор проекта: Ассоциация "Башкирская Ассоциация Экспертов", Адрес: 450064, Россия, Башкортостан, г.Уфа, ул. Мира д.14, офис N410, тел./факс: +7 (347) 279-99-87, 279-97-84, e-mail: bashexpert@mail.ru.



