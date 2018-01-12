«ЗапСибНефтехим» в Тобольске готов на две трети

Строительство комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске перевалило за две трети, а на действующих производствах промышленной площадки на берегах Иртыша в 2017 году реализованы ключевые мероприятия в области энергосбережения. Сокращенные в 2017 году теплопотери позволят обогревать действующие производства Тобольской промплощадки в течение полутора месяцев

Как сообщили в управлении корпоративных коммуникаций предприятия «СИБУР Тобольск», в возведении нефтехимического комплекса задействовано более 20 тысяч человек, представляющих 75 регионов Российской Федерации. Пятую часть из них составляют жители Тюменской области. По словам генерального директора ООО «СИБУР Тобольск» и ООО «ЗапСибНефтехим» Игоря Климова, в четвертом квартале ушедшего года в строительно-монтажных работах по прямым и субподрядным договорам участвовало более 30 организаций тюменского региона. Среди них «Мостострой-11», «Тоболпромстрой», «Тобольскстроймеханизация», «Промэкскавация», «Нефтьмонтаж» и другие. На их счету возведение объектов общезаводского хозяйства, логистической платформы, установки по производству полиэтилена и полипропилена.

– Общее число сделок с российскими предприятиями по поставке стройматериалов и оборудования в 2017 года составило 1014, – отметил Игорь Климов. – В 187 из них партнерами нефтехимиков выступают тюменские фирмы, поставляющие опоры стальных трубопроводов, электротехническую и кабельную продукцию, запорно-регулирующую арматуру, подъемные ворота, окна, лестницы, геопокрытия для дорог «Канвалан», песок и бетон.

Наиболее значимым событием на строительной площадке стал монтаж крупногабаритного оборудования. В навигацию через Тобольский промышленный порт для «ЗапСибНефтехима» его было доставлено 305 единиц. Если сравнивать объем, то это почти в три раза больше, чем годом ранее. В области энергосбережения на действующих производствах за год реализованы такие крупные проекты, как замещение природного газа на этан-пропановую фракцию на производствах дегидрирования пропана и электротеплопарогенерации, а также применение энергоэффективных видов тепловой изоляции технологического оборудования на производстве ЭТПГ. По итогам реализованных мероприятий теплопотери в 2017 году снижены на 38 тысяч гигакалорий – этого объема тепловой энергии хватит для обогрева действующих производств Тобольской площадки в течение полутора месяцев в зимний период. Продолжается масштабная программа «Дублер» для пополнения кадрового состава комплекса «ЗапСибНефтехим». В уходящем году программу завершили и вошли в состав оперблока 157 сотрудников, которые будут участвовать в пуске предприятия. Молодые специалисты промплощадки стали номинантами «Молодежной элиты», а электросварщики одержали победу в финале конкурса «Лучший по профессии» среди предприятий СИБУРа и на региональном этапе конкурса «Славим человека труда». Сотрудники показывают высокие результаты в интеллектуальных и спортивных соревнованиях на местном и областном уровнях.

По материалам портала «Тюмень Today»



