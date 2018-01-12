«НЕКСТ ТРЕЙД»: ВРЕМЯ ТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сергей ДАВЫДОВ, основатель компании «Некст Трейд», поделился опытом того, как успешно диверсифицировать бизнес в сфере промышленного производства.

– Компания Некст Трейд в этом году реализовала еще один важный этап своего развития. Осенью нам удалось запустить собственный участок термообработки. Наряду с появлением в структуре компании в прошлом году литейного цеха это большой шаг в сторону развития услуги по аутсорсингу, которые мы готовы предоставить нашим коллегам – машиностроителям и металлообработчикам. Такой компонент производства, как участок термообработки, до сегодняшнего дня в Воронеже имели только крупные производства, но не малые компании. Схожая ситуация и с литейными цехами.

– Хотел бы напомнить коллегам, что для обеих сторон аутсорсинга гораздо более выгодно и эффективно работать не единичными заказами, а серией. Это позволяет лучше планировать и распределять работу, повышать качество и снижать себестоимость. Огромное количество производственных компаний использует в своей работе мелкие детали. Это и сельхозмашиностроение, и авиастроение, и электронная промышленность. Наши технические возможности по литью и термообработке достаточно широки, и при работе с серийными заказами мы готовы обсуждать изготовление даже нестандартных деталей.

– Ряд институтов помогают развивать это направление. Радуют результаты работы, которые проявились в рамках кластера производителей нефтегазового и химического оборудования. Постепенно к промышленникам приходит осознание того, что существует широкий фронт работ, с которыми им трудно справиться самостоятельно и лучше доверить это тем, у кого созданы наилучшие технические условия. Отмечу и активизацию работы с региональным Центром кластерного развития. Там всегда держат руку на пульсе, присылают информацию, актуальную для малого и среднего бизнеса и помогают нам донести до коллег свое предложение. А при содействии регионального Центра развития экспорта, нашей компании удалось представить свою продукцию в Объединенных Арабских Эмиратах. Экспортный центр также обещает снизить затраты на сертификацию нашей продукции за рубежом.

– Отмечу, основным направлением работы компании «Некст Трейд» продолжает оставаться изготовление на высокоточном оборудовании запорной и регулирующей арматуры для нефтегазодобывающей промышленности. В этом году мы вывели на рынок новую продукцию, которую разрабатывали более четырех лет. Она успешно прошла испытания и принята комиссией Газпрома. На подходе еще одна разработка.

По материалам портала «Бизнес Журнал»



