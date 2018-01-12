АДЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ РАЗГРУЖЕННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ «ГРАНРЕГ» КМ225Ф

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки регулирующих клапанов «Гранрег» и начале производства новой серии КМ225Ф с разгруженным плунжером DN 100–200, PN 1,6, Kvs 136–555 м3/ч. Новинка предназначена для регулирования расхода пара, жидкости или газов температурой до 200 °С. Конструкция с разгруженным плунжером позволяет использовать клапаны для перепадов давлений до 1,6 МПа.

Клапаны имеют мягкое седловое уплотнение. Возможна установка клапанов совместно с электро- или пневмоприводом меньших усилий, чем в стандартной конструкции, что дает дополнительную возможность для экономии средств. Данные регулирующие клапаны рекомендуется использовать с электроприводами серий PSL или PSL-AMS, при установке во взрывозащищенных зонах необходимо использовать электропривод ExRun или ExMax+LIN. Также возможна установка пневмоприводов «Смартгир» или серий P, R. С более подробной информацией о новинке вы можете ознакомиться в каталоге «Регулирующая арматура» на сайте компании.

По материалам пресс-службы АДЛ



