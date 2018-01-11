«ПРИВОДЫ АУМА» осуществило очередную поставку электроприводов

В рамках строительства флотационной фабрики Усольского калийного комбината компания АУМА отгрузила партию интеллектуальных электроприводов в конце декабря 2017 года. На ранних этапах строительства флотационной фабрики уже было установлено оборудование АУМА, применяемое для управления делителями потоков продукта и шиберами бункеров. Для автоматизации шиберных задвижек, смонтированных на трубопроводе большого диаметра и имеющих рабочий ход более 400 мм, инженеры компании АУМА предложили специфическое решение: многооборотные приводы с блоками управления AUMATIC в сочетании с прямоходным модулем LE 12.1, что обеспечивает линейное перемещение регулирующего элемента на 500 мм.

Еще одним интересным решением с применением электроприводов АУМА на данном объекте является управление шлюзовыми воротами рудника и лядами вентиляционных установок. Для автоматизации шлюзовых ворот, например, применяются многооборотные приводы с коническими редукторами GK. Такая комбинация обеспечивает большое усилие на арматуре при сохранении компактности конструкции за счет приводов небольшого типоразмера; требования по скорости при этом полностью соблюдаются.

Электроприводы АУМА применяются на всех объектах предприятия: на руднике, очистных сооружениях, на флотационной фабрике. Всего на Усольском калийном комбинате установлены более 1000 электроприводов АУМА.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»