«Авангард» поставил трехходовые разделительные клапаны для НЛК

23 ноября в Лесосибирске была охвачена пожаром котельная ЗАО «Новоесенинский лесохимический комплекс», из-за чего некоторые цеха предприятия остались без отопления. Для запуска трубопроводного контура котельной возникла экстренная потребность в клапанах трехходовых разделительных с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ). Ранее эксплуатировались клапаны немецкого производства компании Samson, но сроки изготовления и поставки около 5 месяцев оказались неприемлемыми в сложившейся ситуации.

В декабре 2017 года Старооскольский арматурный завод «Авангард» произвёл поставку необходимой продукции: клапаны трехходовые разделительные (23с947нж) Dn 20, 40, 50 Pn 16, оснащенные ЭИМ Regada ST. По техническим и качественным параметрам клапаны не уступают импортной продукции, но оказались в разы дешевле, а самое главное – сроки изготовления и поставки не превысили 30 календарных дней.

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»



