РГ: В Кургане открыли лабораторию для испытаний арматуры

Производителям трубопроводной арматуры УрФО больше не нужно тратиться и возить свою продукцию на испытания в Москву и Московскую область, потому что теперь это можно сделать гораздо ближе – в Кургане. В новой лаборатории готовы исследовать и сертифицировать изделия, применяемые в нефтегазодобывающей, перерабатывающей, химической и горнодобывающей отраслях, а также в атомной и тепловой энергетике. Благодаря современному оборудованию специалисты могут смоделировать возможные аварийные ситуации и посмотреть, как проявит себя арматура в разных условиях, есть возможность воздействовать на изделия с помощью экстремальных (свыше 500 градусов) температур и повышенного давления. При этом весь процесс испытаний автоматизирован.

«Лаборатория прежде всего предназначена для предприятий Курганской области, но мы уверены, что испытательным стендом будут пользоваться и представители других регионов», - говорит директор регионального департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

Напомним, это уже вторая площадка в составе Курганского центра испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры (первую открыли год назад). Сам центр создан по региональной программе развития и поддержки малого предпринимательства. Его задача - ускорить освоение новых видов продукции, которую производят около 40 предприятий арматурного кластера, и содействовать их выходу на российский рынок. На реализацию проекта потрачено 87,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

По материалам пресс-службы «РГ»



