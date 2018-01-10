XIV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 27 февраля 2018 в Москве

27 февраля 2018 года в Москве в рамках деловой программы выставки «Мир Климата» пройдет XIV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

С момента принятия Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» инженеры, специалисты энергоаудиторских компаний, а также профессионалы, работающие в проектировании и строительстве, усиленно трудятся над решением актуальных вопросов бережного отношения к энергоресурсам и стараются выработать верные векторы развития на пути энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Конгресс за время своей деятельности стал именно той площадкой, где все участники могут обменяться опытом по разработке, внедрению и эксплуатации энергоэффективных решений, а также в области проведения энергетических обследований.

Сегодня в России энергоэффективность и энергосбережение входят в пятёрку стратегических направлений приоритетного технологического развития России.

Очень наглядно современные тенденции в энергетике озвучил на форуме «Российская энергетическая неделя» Президент России Владимир Путин. В частности он отметил, рост межтопливной конкуренции, прежде всего среди традиционных и новых источников энергии, а также обратил внимание на тренд снижения энергоемкости экономики за счет массового использования современных технологий.

Цифровизация энергетики, быстрая обработка колоссальных объемов информации и искусственный интеллект, внедрение «умных» энергосетей – вот основные вопросы, которые обсуждают на конгрессе его участники. Их решение позволит не только системно анализировать выработку и потребление энергии, но и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери.

Безусловно, для этого необходимо актуализировать и постоянно совершенствовать нормативно-правовую и нормативно-техническую базы, а также развивать технологии информационного моделирования. Эти темы также будут затронуты на предстоящем конгрессе.

Организаторы мероприятия – Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК», уверены, что профессиональное сообщество – участники выставки «Мир Климата», представители властных и административных структур, бизнес-сообщества, финансовых и страховых

компаний, национальных объединений и общественных организаций собравшись вновь за круглым столом конгрессных дискуссий наметят очередные векторы развития нашей страны по пути ресурсосбережения, внесут свой вклад в разработку нормативной и правовой баз, регулирующих данное направление и дадут толчок к развитию новых энергоэффективных технологий и материалов.

Информационную открытость события по традиции поддерживают ведущие отраслевые СМИ, а также постоянные медиа-партнеры форума – журналы «Инженерные системы» и «Мир климата».

Подробная информация о конгрессе, деловая программа и новостная информация постоянно обновляются и освещаются на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

Пресс-секретарь

Оргкомитета конгресса

Лидия Туманцева

+7 921 361 42 27

energoeffekt21@gmail.com



