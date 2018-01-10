В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЕР DUNGS

5 декабря компания Karl Dungs GmbH & Co.KG — ведущее во всем мире предприятие-поставщик в области производства тепла для отопления и технологических процессов, специализирующимся на компонентах и системах для топочной техники (Combustion Controls) — подтвердила сертификацию компании ООО «ТВН Инженерные системы» в качестве авторизованного сервис-партнера по диагностике, гарантийного и постгарантийного обслуживания оборудования DUNGS. Более подробную информацию можно найти на сайте компаний.

По материалам журнала «С.О.К»



