«ДАНФОСС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПО MCT 10 ДЛЯ ПРОСТОЙ НАСТРОЙКИ VLT

В новой версии программы оптимизирован процесс мониторинга, диагностики и определения аварий, добавлены два функциональных модуля Status plug-in и Motor plug-in. Появился дополнительный инструмент VLT® Software Customizer для индивидуальной настройки меню.

Интерактивный инструмент VLT® Motion Control Tool MCT 10 предназначен для быстрой и простой настройки приводов и устройств плавного пуска семейства VLT в режиме онлайн или оффлайн при помощи компьютера. Программа позволяет одновременно управлять и осуществлять мониторинг системы управления, также служит для настройки сетевой шины и восстановления параметров. Доступны функции диагностики, встроен модуль превентивного технического обслуживания приводов.

В версии 4.0 появились два новых модуля. Модуль состояния (Status plug-in) делает удобнее для пользователя процесс считывания статуса и командных слов, релейных входов и выходов, доступных через сетевую шину. Исходные шестнадцатеричные значения (0x) переведены в графическое представление и собраны вместе. Оператор сразу видит, включено или выключено определенное реле или бит, и какая команда установлена для привода. Модуль двигателя (Motor plug-in) упрощает выбор устройства. Достаточно ввести его тип, чтобы отобразились параметры для настройки привода.

Инструмент VLT® Software Customizer позволяет настроить индивидуальное меню оператора, предварительно проверив данные с помощью симулятора пульта оператора. Среди функций – InitialValues для задания нового значения по умолчанию практически по любому параметру и SmartStart – для создания пользовательского мастера настройки с необходимыми параметрами. Опция SplashScreen – для установки заставки, которая появляется при запуске частотного преобразователя.

ПО MCT 10 доступно в двух версиях. В базовой модификации предусмотрены операции с 4 приводами, в расширенной – до 127 приводов в одном проекте. В первом случае режим осциллографа установлен для 2 каналов, во втором – доступно 8. В продвинутой версии возможно обновление прошивок привода и опций. Загрузите базовую версию MCT 10, перейдя по ссылке. Введите CD-код 12314500 (не вводите лицензионный код). Выберите «Установить базовую версию с ограниченным функционалом (Install basic version with limited functionality)». Для установки продвинутой версии MCT 10 или ПО VLT Software-customizer, обратитесь к партнерам, список которых можно найти на сайте www.danfoss.ru.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



