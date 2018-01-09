«Транснефть» может снизить инвестиции в программу развития на 2018-2022 гг

Если «Транснефти» прикажут увеличить выплаты по дивидендам, то компания будет вынуждена пойти на сокращение затрат по программе развития акционерного общества на 2018-2022 гг. Об этом 28 декабря 2017 г рассказал 1й вице-президент Транснефти М. Гришанин. В соответствии с дивидендной политикой по итогам 2017 г Транснефть планирует выплату дивидендов на уровне 25% от консолидированной чистой прибыли. При этом, Транснефть уже выплатила промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2017 г в сумме 27,6 млрд рублей.

Если акционеры компании, по словам М. Гришанина, примут решение повысить сумму выплат дивидендов в 2 раза - до 50%, то компания будет вынуждена снизить инвестиции. По оценкам М. Гришанина, на программу развития в 2018–2022 гг придется направить примерно на 259 млрд рублей меньше, чем планировалось изначально. Гришанин также уточнил, что совокупная инвестиционная программа развития системы магистральных нефтепроводов (МНП) и

нефтепродуктопроводов (МНПП) с 2017 по 2022 гг предполагает расходы в сумме более 294 млрд рублей, а конкретно на 2018 г запланированы инвестиции на уровне 56 млрд рублей.

Напомним, в начале декабря 2017 г ФАС РФ снизила тариф на транспортировку нефти в Китай через Казахстан в 2018 г на 16,7%. Ранее ведомство все же проиндексировало тарифы на услуги Транснефти по транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов (МНП) на 2018 г на 4%. При этом в тарифе учтена индексация ставки на прокачку нефти в направлении Казахстана на 0,1%. Компания негативно отреагировала на такую новость, так как просила увеличить тариф на свои услуги на 21%. Как заявляли в Транснефти, рост тарифа лишь на 4% может привести к дефициту бюджета компании в 88 млрд рублей и невозможности выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

По материалам портала Neftegaz.ru



