«ПРИВОДЫ АУМА» провели техэкспертизу на нефтебазе ПАО «Татнефть»

Специалисты АУМА провели комплексную проверку оборудования для нефтебазы топливной компании «Экотек-Ойл», входящей в группу компаний ПАО «Татнефть».

Электроприводы АУМА в различных исполнениях были поставлены для реконструкции нефтебазы двумя партиями – в 2008 и 2014 годах. Оборудование АУМА установлено на насосной станции, в системе измерения количества и качества нефти (СИКН), предназначенной для измерения массы (объема) нефти и нефтепродуктов, а также их технологических и качественных параметров. Также приводы АУМА установлены в резервуарах для хранения нефтепродуктов и на станции автоматического налива нефтепродуктов.

Инженеры АУМА проверили правильность подключения, соблюдение условий эксплуатации, состояние уплотнений и механических компонентов устройств АУМА. Согласно технической документации к данному оборудованию, до первого технического обслуживания электроприводы, установленные в 2014 году, подлежат эксплуатации еще в течение 5-9 лет в зависимости от исполнения. На данный момент оборудование работает исправно.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



