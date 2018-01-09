«ДАНФОСС» ЛОКАЛИЗУЕТ НОВЫЕ СЕРИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Компания «Данфосс» объявляет о запуске проекта по локализации нескольких серий продукции. С 1 января по 1 апреля 2018 года будет происходить процесс перехода на локализованные версии. В частности, с 1 апреля 2018 года «Данфосс» полностью переходит на поставки следующих товарных позиций:

APT – заменяет серию ASV-PV DN 15-50

APF – заменяет серию ASV-PV DN 65-100 фланцевые

CNT – заменяет серию ASV-I

CDT – заменяет серию ASV-M

AQT – заменяет серию AB-QM DN 15-50 резьбовые

AQF – заменяет серию AB-QM DN 50- 250 фланцевые

MNT – заменяет серию USV-I

MVT – заменяет серию MSV-BD

MNF – заменяет серию MSV-F2

AHT – заменяет серию MTCV

Данные серии являются локализованными версиями стандартных балансировочных клапанов. Упаковка и маркировка изделий полностью русифицированы и соответствуют российским стандартам. В период с 1 января по 1 апреля 2018 г. при заказе новых кодов возможно проведение отгрузки аналогичной продукции заменяемых старых серий в зависимости от наличия на складе.

Компания «Данфосс» обращает внимание на то, что после завершения процесса обновления модельного ряда с 1 апреля 2018 г. старые коды будут недоступны для заказа в России. Соответствующие разрешительные сертификаты на текущие серии изделий будут отозваны. Новые редакции печатных каталогов станут доступны к заказу в течение января 2018 года. По всем вопросам, связанным с переходом на новые серии, обращайтесь в единый контакт-центр «Данфосс» (495) 792 57 57. Информация о заменяемых сериях будет исключена из новых версий каталогов, пособий, с сайтов и других материалов «Данфосс». Электронная версия обновленного каталога доступна для скачивания по ссылке.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»