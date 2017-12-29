«СКБ СПА» РАЗМЕСТИЛ НА САЙТЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА НОВЫЕ ПРИВОДЫ

В разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ на сайте предприятия размещены Руководства по эксплуатации на новые разработки однооборотных электроприводов МЭО(Ф)-17, БИРС 12.0 и БИРС 12.1.

Общепромышленные механизмы МЭО(Ф)-17 разработаны во фланцевом и рычажном («на лапах») исполнениях. Механизмы серии «МЭОФ-250» (40, 100, 250, 500 Н·м) могут изготавливаться как на лапах, так и без них. Номинальный крутящий момент от 16 до 4000 Н·м. Механизмы полностью перекрывают номенклатуру общепромышленных МЭО(Ф)-о8, но отличаются повышенной надежностью и удобством обслуживания. Электроприводы БИРС 12.0 (номинальный крутящий момент от 60 до 2500 Н·м) и БИРС 12.1 (номинальный крутящий момент от 50 до 6000 Н·м) разработаны в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях. В электроприводах учтены последние достижения в части конструкции электроприводов. Они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым со стороны энергетики и нефтегазовой отрасли.

По материалам пресс-службы АО «СКБ СПА»



