НПФ «РАСКО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ АО «СИБШВАНК»

АО «Сибшванк» разработал инновационное устройство регулирования SchwankControl Touch. Новое устройство регулирования SchwankControl Touch сочетает в себе инновационные компоненты регулирования с удобным пользовательским интерфейсом на сенсорном экране. Новой также является расширенная функция технического обслуживания. С помощью этой функции запрашиваются основные данные, при необходимости также анализируются сообщения о неисправности в системе отопления.

SchwankControl Touch соединяет отопительные системы через систему ModBUS. Это устройство регулирования отображает детально параметры системы отопления и выходит далеко за рамки обычных параметров "ВКЛ/ВЫКЛ". SchwankControl Touch легко интегрируется во все имеющиеся системы управления зданием.

ООО «НПФ «РАСКО» является официальным представителем завода-производителя данного оборудования (АО «Сибшванк» (г. Тюмень)). По вопросам приобретения данного оборужования - обращаться в отдел «Газорегуляторного оборудования» ООО «НПФ «РАСКО».

По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»



