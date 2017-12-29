НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» МОДЕРНИЗИРУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ

В частности, заводом проведена модернизация устройства вырезки отверстий с ручным приводом ГАКС-Р-41 (Овал), предназначенного для газокислородной вырезки технологических отверстий овальной формы в трубах магистральных трубопроводов диаметром 530..1420 мм и толщиной стенки до 50 мм. Устройство применяется также для вырезки заплат на трубах при ремонтных работах. Используется в трассовых и стационарных условиях при строительстве и ремонте трубопроводов.

В результате проведенной модернизации изделия:

- в конструкцию введен держатель рукавов, позволяющий удерживать рукав на трубе в положении, предотвращающем его попадание в зону открытого пламени;

- предусмотрена защита гибкого привода от открытого пламени.

Усовершенствованная конструкция позволяет осуществлять монтаж устройства на трубопровод таким образом, что отпадает необходимость полного освобождения трубы от грунта во время производства подготовительных работ на трубопроводе.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



