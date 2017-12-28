DEVI, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОНЦЕРНА DANFOSS A/S, ОТМЕТИЛ СВОЕ 75-ЛЕТИЕ

В 2017 году компания DEVI, подразделение концерна Danfoss A/S, отметила свое 75-летие. Этот бренд одним из первых появился на российском рынке электрических теплых полов и сохраняет ведущие позиции на протяжении вот уже 25 лет. Помимо европейского и российского рынков, бренд широко представлен в США, странах Северной и Южной Америки, в Австралии и Новой Зеландии, Южной Корее, Китае, Индии и многих других регионах мира. Основные производственные мощности DEVI на сегодняшний день сосредоточены во Франции (Сен-Мало) и Польше (Гродзиск Мазовецкий). «Примерно 90% продукции производится в Европейском союзе. Высокие стандарты менеджмента качества позволяют нам предоставлять до 20 лет полной гарантии на продукцию», – рассказывает Алексей Терешин, руководитель направления DEVI компании «Данфосс».

Кроме кабельных систем отопления различного типа для жилых и офисных помещений, DEVI производит системы снеготаяния для кровель, автомобильных дорог и тротуаров, системы обогрева для трубопроводов, подогрева футбольных полей и вертолетных площадок. Решения компании применяются для обогрева крыш таких знаковых объектов, , как Гостиный Двор, здание Государственной Думы, гостиница Метрополь и др. В 2016 году кабельный обогрев DEVI был выбран для поддержания температуры травяного покрытия в тренировочной зоне, зонах выхода

команд и запасных игроков на стадионе футбольного клуба «Краснодар» – одной из крупнейших и наиболее современных российских спортивных арен.

Компания идет в ногу со временем, ее решения предусматривают возможность программирования настроек и дистанционного управления теплыми полами из любой точки мира. Ключевой особенностью электронных терморегуляторов для систем теплого пола нового поколения DEVIreg Smart является функция удаленного управления с мобильных устройств с помощью бесплатного приложения, доступного в AppStore и Google Play. Воспользоваться ей, превратив свои мобильные телефоны в инструменты для тонкой настройки систем теплого пола, могут как жильцы, так монтажники.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



