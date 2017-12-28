МЕТАЛЛОИНВЕСТ И ОМК ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА В 2017 ГОДУ

Компания «Металлоинвест» и Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) провели координационный совет, посвященный итогам работы в 2017 году и планам на следующий год. Во встрече, состоявшейся на АО «Уральская Сталь» (входит в Металлоинвест), приняли участие директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов, директор инженерно-технического центра

Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК) Павел Степанов, главный аналитик ОМК Иван Монахов и другие представители компаний. Участники координационного совета обсудили ряд коммерческих, технических и производственных вопросов. В частности, речь шла о промышленных поставках на ВМЗ литой заготовки круглого сечения диаметром 455 мм, а также листового проката повышенных качественных характеристик для изготовления труб большого диаметра. Участники совета обсудили перспективы развития партнерства между компаниями. «Наше многолетнее сотрудничество с ОМК является примером взаимовыгодной кооперации металлургических предприятий, - отметил директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. – Мы ценим эти взаимоотношения и стремимся гибко реагировать на запросы наших стратегических партнеров, обеспечивая выпуск продукции, соответствующей их требованиям».

«Партнерство с Металлоинвестом демонстрирует эффективное взаимодействие в области повышения качества и освоения новых видов продукции, а соблюдение сроков поставок металла позволяет нам наиболее полно удовлетворять требования наших клиентов», - отметил руководитель департамента по развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев.

По результатам встречи стороны договорились о выполнении соглашений, достигнутых в ходе трехдневной работы. В частности, были достигнуты договоренности об объемах, логистике и ведении претензионной работы при поставках металлопродукции. Проведение следующего координационного совета запланировано на март 2018 года. Принимающей стороной выступит ВМЗ.

По материалам пресс-службы ОМК



