АДЛ НАЧНЕТ ПОСТАВКИ ШАРОВЫХ КРАНОВ SAFI ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Компания АДЛ информирует о возможности поставок пластиковых шаровых кранов производства SAFI (Франция) со склада в Москве. Для заказа из наличия доступны шаровые краны DN 15–50 с присоединением «под сварку / склейку»: серия 3101 с корпусом из поливинилхлорида (U-PVC) и серия 3111 с корпусом из перхлорвинила (C-PVC). Данные серии кранов выполнены из хорошо зарекомендовавших себя в промышленности термопластов U-PVC и C-PVC и имеют герметичность класса «А». Благодаря высокой химической стойкости, отсутствию взаимодействия с влагой и отличной устойчивости размеров арматура из данных материалов применима при умеренных (0...+60 °С) и повышенных (0...+90 °С) температурах различных сред.

Применяемые в данных шаровых кранах седловые уплотнения EPDM и FKM (Viton), а также новейшая бесшовная технология производства обеспечивают возможность применения в технологических системах с давлением до 16 бар (PN 16): энергетической, химической, нефтегазовой, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, фармацевтической, пищевой, сталелитейной и других отраслей промышленности.

Шаровые краны Safi являются отличным решением для применения на участках водоподготовки различных производств, а также в комплексных промышленных установках водообработки, а наличие кранов на складе обеспечивает кратчайшие сроки поставки в течение 3–5 дней с момента заказа. Более подробную информацию о шаровых кранах и линейках арматуры из пластика SAFI вы сможете найти на сайте компании в каталоге «Оборудование для химически агрессивных сред».

По материалам пресс-службы АДЛ



