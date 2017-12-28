HONEYWELL ВЫВЕЛА НА РЫНОК НОВЫЙ КОЛЛЕКТОРНЫЙ УЗЕЛ

Honeywell, многоотраслевая корпорация, входящая в список Fortune-100, представляет российскому потребителю новую разработку — распределительный коллекторный узел поквартирного учета тепловой энергии типа MDU (узел этажный распределительный). Распределительный узел обеспечивает подключение индивидуальных квартир к системе измерения расхода, регулирования перепада давления и пропускной способности, а также распределения теплоносителя по квартирам.

Корпорация Honeywell отмечает, что организация локального производства — неоспоримое преимущество, в особенности в контексте высокой конкуренции. Большую роль также играет знание стандартов, технологий и особенностей проектирования систем отопления в жилых домах в России. В частности, для нового продукта Honeywell была выбрана поквартирная горизонтальная разводка, для которой спроектированы наиболее востребованные конфигурации системы учета отопления от 2 до 6 квартир.

Honeywell производит распределительные коллекторные узлы для многоквартирных домов на своем локальном производстве — заводе «Эльстер Газэлектроника» (г. Арзамас), ведущем предприятии России по производству высокоточного газоизмерительного оборудования. В связи с вводом в действие новых нормативных документов в 2013 году была проведена большая техническая работа по улучшению характеристик выпускаемой продукции.

При том, что балансировочные клапаны Honeywell для распределительного коллекторного узла производятся в Чехии и Германии, в целом новый продукт Honeywell обеспечивает заказчику более доступную цену за счет локальной сборки при сохранении высокого качества на уровне мировых стандартов.

По материалам журнала «С.О.К»



