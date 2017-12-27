«ТРАНСНЕФТЬ» ПРОДОЛЖАЕТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА МНП

«Транснефть – Прикамье» завершила плановые ремонтные работы на 8 магистральных нефтепроводах (МНП): Каменный Лог-Пермь, Сургут-Полоцк, Набережные Челны-Альметьевск, Карабаш-Альметьевск, Калтасы-Куйбышев, Альметьевск-Горький-3, Альметьевск-Куйбышев-1 и Альметьевск-Куйбышев-2. Об этом 25 декабря 2017 г сообщает «Транснефть».

В рамках плановых ремонтных мероприятий, проводившихся с 12 по 18 декабря 2017 г, было развернуто 16 ремонтных котлованов. Выполнен большой комплекс работ, как на линейной части, так и на площадках НПС. В том числе подключены построенные участки МНП общей протяженностью более 5,4 км, заменено 9 единиц запорной арматуры, в том числе 3 обратных клапана на нефтеперекачивающей станции (НПС) Полазна нефтепровода Каменный Лог-Пермь. Выполнена ликвидация четырех ненормативных вантузов, заменен магистральный насосный агрегат на НПС Тиньговатово.

В работах, направленных на обеспечение надежности нефтепроводной системы, были задействованы ремонтные службы Пермского, Удмуртского, Альметьевского, Казанского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений Транснефть – Прикамье. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам Транснефть – Прикамье была возобновлена по графику в штатном режиме. Все мероприятия выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов МНП 2017 г.

В 2016-2019 гг. «Транснефть – Прикамье» планирует инвестировать около 150 млрд руб в строительство и капремонт объектов инфраструктуры. Компания ежегодно будет направлять по 25-27 млрд руб на строительство новых объектов и капремонт существующих.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



