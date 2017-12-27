ДЕЛЕГАЦИЯ «СПЛАВА» ПОСЕТИЛА НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СУРГУТНЕФТЕГАЗА»

Современная отечественная промышленная продукция ничуть не уступает иностранной по качеству. Это понимают и крупные российские производители. Киришский нефтеперерабатывающий завод «Кинеф», входящий в состав компании «Суртугнефтегаз» и единственное на северо-западе предприятие по нефтепереработке, организовал встречу руководителей завода с представителями лучших предприятий отрасли. Среди делегатов были и специалисты «Сплава».

Корпорация «Сплав», которая имеет давние партнерские отношения с «Сургутнефтегазом», недавно завершила крупный контракт с их дочерним предприятием. Никак вопросов к качеству поставленной продукции – а это более 1200 единиц трубопроводной арматуры для строящегося в Ленинградской области «Комплекса насосных бензинов и дизельного топлива» — не поступило, заказчиком продукция была принята без претензий и нареканий.

Основной темой для обсуждения на встрече стали вопросы импортозамещения. «Кинеф», перерабатывающий порядка 60 млн тонн сырой нефти в год, высказал свои намерения заменить часть иностранной продукции на отечественную арматуру. «В первую очередь заказчику важно качество. Некоторые компании, например, имеют опыт закупок дешевой арматуры из Китая. И очень часто это оборачивается тем, что вся партия, целиком, отправляется обратно – уровень качества, а значит, и надежности, не соответствует требованиям», — комментирует встречу Павел Замахин, начальник Управления по продажам общепромышленной арматуры.

Для «Сплава», который уже зарекомендовал себя как надежный поставщик современной качественной арматуры, эта встреча стала возможностью более подробно поговорить о проектах «Кинефа» и в целом о планах «Сургутнефтегаза» на 2018 год, а также обсудить с партнерами пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

«Кинеф» по объему нефтепереработки занимает в стране второе место. Зная о грядущих проектах такого крупного заказчика как «Сургутнефтегаз», мы имеем возможность более детально

планировать и свою деятельность в направлении разработки и производства новых видов продукции, — поясняет Павел Замахин. – На данный момент Корпорация «Сплав» уже заявила о своем участии в конкурсах на поставку продукции для ООО «Кинеф». Предыдущий опыт нашей совместной работы, который и мы и заказчик характеризуем исключительно с положительной стороны, мотивирует нас к развитию партнерских отношений и дальнейшему успешному взаимодействию».

По материалам пресс-службы МК «СПЛАВ»



