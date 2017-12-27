НПФ «РАСКО» РАССКАЗАЛА О НОВИНКЕ ПРОИЗВОДСТВА «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»

Программный комплекс «СОДЭК» предназначен для сбора, хранения и использования в прочих информационных системах данных электронных корректоров объема газа, производства ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника». Данный программный комплекс часто используется для снятия данных, распечатки протоколов потребления газа и их передачи поставщику газа. В рамках развития и совершенствования программного комплекса «СОДЭК» в декабре была выпущена новая версия 7.9.6.
В данной версии программного комплекса «СОДЭК»:
· оптимизированы алгоритмы работы с большими базами данных;
· улучшено конфигурирование топологии объектов;
· повышена эффективность автоматического планирования сбора данных.
Дистрибутив новой версии редакции «СОДЭК Экстра» для проведения обновления предоставляется по запросу. Новая версия не требует замены защитных ключей, полученных с более ранними версиями.
По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»