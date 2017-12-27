В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВЫБИРАЮТ МЕСТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗАВОДА «Т-АРМ»

26 декабря на заседании Думы Великого Новгорода были рассмотрены изменения в правила землепользования и застройки города. Докладчик — заместитель мэра Александр Матюнин – сообщил депутатам о необходимости перевода трех земельных участков из одной категории в другую. Так, в Северном районе Великого Новгорода планируется строительство завода по производству трубопроводной запорной арматуры компанией «Т-Арм». Данная территория и ранее использовалась для промпроизводства. Резко против выступил депутат Владимир Богомолов, который заявил, что инвестору не удастся соблюсти требования законодательства по 50-метровой буферной зоне между ближайшим жилым зданием и предприятием.

В поддержку инвестора высказался мэр города Юрий Бобрышев. Депутат Владимир Данилов заявил в свою очередь: «Я большой критик мэра, но поддержу Юрия Ивановича по тому, что это предприятие должно развиваться». Кроме того, Владимир Данилов заметил, что в городе есть также несколько промышленных предприятий, которые либо не работают, либо функционируют не в полную силу. Депутат Владислав Букетов, не высказавшись против, напомнил тем не менее, что градостроительная политика в городе в Северном микрорайоне состояла и состоит в максимальном снижении нагрузки со стороны промзоны на жилые дома на Большой Санкт-Петербургской улице. В результате депутаты поддержали перезонирование этого участка, как и двух других: в Западном районе города и на улице Щитной.

По материалам портала «53 news»



