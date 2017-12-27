КОМПАНИЯ «АУМА» ПРОВЕЛА ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОГО ВОДОКАНАЛА

Специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели комплексную проверку оборудования АУМА, эксплуатируемого ОАО «Нижегородский водоканал» на четырех основных объектах жизнеобеспечения Нижнего Новгорода: ГНС по ул. Должанская, водопроводные станции Ново-Сормовская, Слудинская и Малиновая гряда. Общее количество электроприводов АУМА, установленных на данных объектах, составляет порядка 120 единиц.

Электроприводы АУМА эксплуатируются на предприятии с 1997 года. В настоящее время они представлены на всех типах арматуры и в условиях различных экстремальных режимов использования. По итогам проверки было предоставлено предварительное техническое заключение по состоянию оборудования, а также рекомендации по его эксплуатации. Для позиций с повышенной вибрацией была предложена установка специальных вибростойких блоков концевых выключателей. Позициям с повышенной влажностью и возможностью затопления рекомендовано уплотнение подводимых кабелей. Данные меры позволят обеспечить долгосрочную и бесперебойную эксплуатацию оборудования.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



