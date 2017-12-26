«РАСКО» РАССКАЗАЛ О ПРИМЕНЕНИИ ТУРБИННЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА» НА ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

Турбинные счетчики газа газа TRZ уже много лет применяются для технологического и коммерческого учета газа в составе комплексов СГ-ЭК и СГ-ТК и зарекомендовали себя как надежные, точные и удобные в эксплуатации приборы. Счетчики газа имеют большой ряд типоразмеров от G65 до G4000, причем наличие исполнений одного типоразмера на разные Ду делает этот счетчик очень удобным для проектирования и монтажа. Почти на все типоразмеры есть исполнения для применения на высоком давлении: до 6,3 или до 10 МПа.

В соответствии с действующим Свидетельством об утверждении типа средств измерений счетчик газа TRZ обладает следующими отличительными характеристиками: · расширение диапазона расхода 1:50 и 1:80 в зависимости от давления газа в трубопроводе; · специальное исполнение «2У» с погрешностью 0,9% во всем диапазоне расходов. С учетом данного увеличения диапазона расходов на высоком давлении, область применения турбинных счетчиков газа TRZ существенно расширяется. Дополнительно со счетчиками газа турбинными TRZ на давление до 1,6 МПа, а также комплексами СГ-ЭК-Т на их базе могут быть поставлены комплекты прямых участков КПУ и КПУ-СГ-ЭК, аттестованные в соответствии с ГОСТ Р 8.740-2011. Это очень удобно для специалистов проектных и монтажных организаций, а также и для конечных заказчиков, так как упрощает процесс пуска в эксплуатацию узла учета. Также данные комплекты прямых участков входят в состав поставляемых шкафных и блочных пунктов учета (ПУГ) и редуцирования (ПУРДГ). Кроме РФ, счетчики газа TRZ и измерительные комплексы на их основе активно поставляются в Республику Беларусь, Республику Казахстан и другие страны СНГ. Счетчики газа TRZ, как и измерительные комплексы СГ-ЭК на их базе, имеют Сертификат системы добровольной сертификации «Газсерт». По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»