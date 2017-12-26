ШАРОВЫЕ КРАНЫ «ПРОМИНТЕХ» УСПЕШНО ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ В «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Краны шаровые производства ООО «Завод «ПромИнТех» прошли стендовые и промысловые испытания в ООО «Газпром добыча Астрахань» и рекомендованы для эксплуатации в сложных условиях: в агрессивных средах, при высоких давлениях, с повышенным содержанием механических примесей. В частности, кран шаровой с пневмогидроприводом ПИТ – РФЗинкМЛ прошел испытания в ООО «Газпром добыча Астрахань», предусмотренные «Программой и методикой стендовых и промысловых испытаний шарового крана Dn 400 Pn 15,0 производства ООО «Завод«ПромИнТех», в полном объеме и с положительным результатом.

ООО «Газпром добыча Астрахань» - дочернее предприятие ПАО «Газпром», ведёт разработку Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ), которое характеризуется большой глубиной залегания продуктивных пластов и значительным (более 25 процентов) содержанием сероводорода.

По материалам пресс-службы ООО «Завод «ПромИнТех»



