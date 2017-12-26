«Атомэнергомаш» поставит оборудование для АЭС в Турции

В Петрозаводске в филиале «АЭМ-технологии» прошли инспекции Агентства по атомной энергии Турции. Эксперты подтвердили готовность площадки к запуску производства оборудования ядерной паропроизводящей установки для АЭС «Аккую».

Представители национального регулирующего ведомства Турции совместно со специалистами АО «Аккую Нуклеар» проанализировали рабочую конструкторскую документацию, технологические процессы и планы качества производства деталей корпуса реактора и парогенераторов в сборе. По итогам проверок эксперты ТАЕК одобрили запуск изготовления оборудования для строящейся АЭС «Аккую». Петрозаводскмаш приступил к входному контролю и механической обработке деталей оборудования длительного цикла изготовления реакторной установки для турецкой атомной станции.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования реакторной установки и машинного зала для АЭС «Аккую». Предприятиями дивизиона будут изготовлены реакторы,

парогенераторы, насосные агрегаты, системы защит, трубопроводы, турбины, трубопроводная арматура, насосное, теплообменное и другое оборудование.

Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, соответствующими самым высоким стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока станции составит 1200 МВт.

По материалам пресс-службы «КарелИнформ»



