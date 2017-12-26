ВОЛГОДОНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ВКЛЮЧЕН В РОСРЕЕСТР

Реестр Российских кластеров и специализированных организаций пополнился первым промышленным объединением из Ростовской области и Южного Федерального округа – приказом министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова от 20 декабря туда включен Волгодонской кластер атомного машиностроения. Об этом сообщает Администрация Волгодонска.

Как отметил замглавы администрации Волгодонска Сергей Макаров, это позволит городским предприятиям получить дополнительные государственные субсидии и льготные кредиты от банков для дальнейшего развития, расширения, модернизации и увеличения объёмов своего действующего производства, для участия в совместных проектах по программе импортозамещения и выполнения масштабных заказов для Газпрома и атомных электростанций.

Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения официально образован в июле 2016 года в рамках специализированного регионального проекта. Он объединяет 17 объектов – промышленные предприятия и организации малого и среднего бизнеса, в том числе учреждения высшего и среднего профессионального образования и финансово-кредитное учреждение, а также некоммерческое партнерство «Союз промышленников и предпринимателей города Волгодонска».

В данный момент под патронажем Правительства Ростовской области участниками Волгодонского кластера реализуется совместный инвестпроект «Расширение и модернизация действующего производства для возможности полного импортозамещения осесимметричной арматуры газораспределительных трубопроводных систем на отечественном рынке к 2021 году». В планах – внедрение проекта «Модернизация и расширение производственных мощностей предприятий кластера для освоения выпуска продукции для АЭС нового поколения» в 2018 году.

По материалам портала «ЁРШ»



