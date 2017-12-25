Группа ЧТПЗ запустила производство холоднодеформированных труб

Группа ЧТПЗ в рамках программы модернизации предприятий трубного дивизиона запустила в промышленную эксплуатацию на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) гидравлический пресс для испытания холоднодеформированных труб. Инвестиции в проект составили 60 млн рублей.

Оборудование предназначено для проверки герметичности труб диаметром от 20 до 60 мм с толщиной стенки от 2 до 13 мм. Пресс позволит проводить гидравлические испытания под повышенным давлением. Весь процесс автоматизирован. Гидравлические испытания труб являются неотъемлемым требованием большинства зарубежных заказчиков. «Запуск гидравлического пресса на ПНТЗ будет способствовать увеличению портфеля зарубежных заказов компании. Реализация инвестиционного проекта позволит существенно нарастить экспортные поставки холоднодеформированных труб», – комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько. По итогам 9 месяцев 2017 года доля Группы ЧТПЗ в отгрузках холоднодеформированных труб на российский рынок составила 55,3%. Экспортные отгрузки за данный период увеличились на 175%.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



