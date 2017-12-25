«Металлургическая отрасль требует огромных интеллектуальных усилий»

Интервью президента ОМК Владимира Маркина порталу Metallinfo

Объединенная металлургическая компания — традиционно активный участник недели металлов в Москве. На площадке форума президент ОМК Владимир Маркин рассказал о ходе модернизации производства и о новых инвестпроектах на Выксунском металлургическом заводе, о праздновании юбилеев компании и завода, и о том, что ОМК представляла в этом году на выставке.

ОМК недавно провела обновление трубных станов Выксунского металлургического завода, ориентированных на выпуск труб малого и среднего диаметра, продолжает развивать производства и инвестировать в модернизацию и создание новых мощностей. Сегодня мы реализуем комплексный проект по развитию дивизиона нефтегазопроводных труб на ВМЗ с общим объемом инвестиций более 40 млрд рублей. Инвестпроект предусматривает полную модернизацию действующего цеха завода по производству обсадных труб, развитие новых участков в цехе по выпуску нефтегазопроводных труб среднего диаметра. Еще одну производственную площадку ОМК строит здесь с нуля. В новом цехе разместятся два производства: центр финишной отделки обсадных труб и линия по производству насосно-компрессорных труб. В рамках проекта планируется увеличить выпуск обсадных труб и расширить сортамент ВМЗ. Также намерены внедрить в производство технологию нанесения внутреннего покрытия на трубы малого и среднего диаметра и технологию нанесения на трубы консервационного покрытия. В цехе по производству обсадных труб предполагается заменить трубный стан, установить оборудование консервации. Также в рамках проекта планируется развить муфтовые мощности

и мощности по термообработке и нормализации для обеспечения потребностей трубного производства ВМЗ.

Ожидается, что реализация комплексного проекта по развитию дивизиона нефтегазопроводных труб на ВМЗ практически полностью завершится в 2020 году. Комплексный проект позволит ОМК предложить партнерам — ведущим нефтяным и газовым компаниям России обсадные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные трубы с улучшенными свойствами и удовлетворить их самые жесткие требования по качеству. Также мы продолжаем реализацию проектов по созданию импортозамещающего производства шаровых кранов для специальных условий эксплуатации. Для этого строим в Челябинске Уральский завод специального арматуростроения. ОМК уже представила ряд кранов, разработанных специалистами предприятия. Они являются аналогами зарубежных кранов и ранее в России не выпускались. Продолжаем освоение производства трубной продукции с плакирующим слоем, которая сегодня также не изготавливается в нашей стране и закупается в Европе. Она применяется при сооружении газопроводов для транспортировки газа и газового конденсата, содержащего коррозионно-активные компоненты, в сложных природно-климатических условиях, в том числе для работы со сжиженными углеводородами. Еще одно направление — создание блочных автоматизированных газораспределительных станций нового поколения. Разрабатываем их при поддержке нашего инженерно-технологического центра в Уфе полностью из отечественных материалов и комплектующих. Наши станции отличаются от действующих типовых решений возможностью ступенчатого изменения мощности.

2017 год для нас юбилейный: Выксунскому металлургическому заводу исполняется 260 лет, а самой ОМК — 25. Наша отрасль требует огромных интеллектуальных усилий, обширных компетенций и большой умственной энергии, а книги — это главный источник знаний. Поэтому мы решили оформить стенд в стиле текущего года — года интеллектуальной металлургии — в виде небольшой уютной библиотеки. Организовали в ней читальный зал. У гостей выставки была возможность познакомиться с книгами о металлургической отрасли, издание которых поддержала ОМК. На нашем стенде состоялась презентация книги «Железная логика России». В очерках, размещенных в ней, рассказывается об истории страны и отечественной металлургии за последние 260 лет, а также заводов, входящих в состав компании. Книга выпущена небольшим тиражом, на выставке ее впервые представили профессиональному сообществу. На экранах, установленных на площадке, любой желающий мог полистать уже знакомую большому количеству людей многотомную энциклопедию «Металлургия и время», изданную нами и Московским институтом стали и сплавов. Бумажные экземпляры шеститомника стали книжной редкостью, поэтому, идя в ногу со временем, мы создали полноценную онлайн-версию. В энциклопедии изложена история зарождения и развития металлургии с эпохи открытия железа до наших дней, представлено большое количество уникальных материалов и редких фактов.

В начале нулевых годов не было никаких гарантий, что ТБД потребуются, но мы верили, что большие трубопроводные стройки появятся. ОМК пошла на риск, самостоятельно построила новый стан 1420. И мы не прогадали. Важно, что мы поставили стан с расширенными характеристиками и возможностями, которые очень пригодились в дальнейшем. Например, в то время толщина стенки ходовой трубы равнялась 15–18 мм, максимум 21 мм. А мы, когда начали строить стан, заложили возможность выпускать трубу с толщиной стенки до 48 мм. У нас совет директоров спрашивал: «А зачем вы такую стенку закладываете? Вы получите слишком дорогое оборудование». Но мы убедили наших акционеров, что труба с подобными характеристиками непременно понадобится. И действительно, уже в 2005 году мы начали поставлять трубы Газпрому

на «Североевропейский газопровод». А дальше был газопровод «Бованенково — Ухта», сложный проект в Сибири. Толщина стенки там уже достигала 32 мм. Когда подошли к подводным проектам, там потребовалась стенка 41 мм. Поэтому правильный выбор оборудования позволил нам, как говорится, быстро войти в рынок и начать осуществлять такие поставки. Мы действительно первые попали в международные проекты подводных переходов.

Я начал работать на Выксунском металлургическом заводе в 1981 году после окончания института и пришел в компанию вместе с заводом. Самый первый проект у нас был небольшой. Когда ВМЗ вошел в состав ОМК, организовали участок наружного покрытия на Выксунском заводе. Очень требовалось заводское защитное покрытие, потому что покрывать трубы в условиях трассы весьма трудоемко и менее качественно. Потом реализовали проект «печь-ковш-вакууматор»: организовали вакуумную обработку мартеновской стали для железнодорожных колес, она стала лучшего качества. Но самый, наверное, запомнившийся проект — освоение выпуска труб большого диаметра. Попадание в яблочко с самого начала. Потом построили литейно-прокатный комплекс и свой Стан-5000, благодаря профессионализму коллектива ВМЗ освоили выпуск самого сложного листа для трубопроводов и сертифицировали его. Вот эта цепочка, которую мы уже завершили, сегодня представляет собой самый значительный проект, объединяющий выпуск труб большого диаметра на одной площадке в комплексе со станом-5000.

По материалам портала Metallinfo



