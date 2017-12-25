«Энергомашэкспорт» стал победителем областного конкурса «Лучший экспортер 2017»

В рядах успешных саратовских экспортеров — новые лица. Награду областного конкурса «Лучший экспортер 2017» получили 5 саратовских компаний, осваивающих зарубежные рынки, причем победа стала для них первой. Среди победителей – ООО «Энергомашэкспорт», которое было объявлено победителем в номинации «Динамично развивающийся экспортер».

Предприятие выпускает трубопроводную арматуру. «Энергомашэкспорт» был учрежден сравнительно недавно, в 2014 году, саратовским ООО «Перспектива». Возглавляет завод гендиректор Юрий Зиновьев. Как пояснил сам руководитель компании, в этом году «Энергомашэкспорт» вышел на рынок Омана. Знают предприятие и в Узбекистане, где оно уже захватило лидерство. Так, на газоперерабатывающем заводе в Мубареке до 80% арматуры произведено саратовским предприятием. В будущем году «Энергомашэкспорт» собирается выйти со своей продукцией на 22-ю Международную выставку «Нефть и газ Узбекистана», которая пройдет в Ташкенте с 16 по 18 мая. Участие в ней примут 143 компании из 17 стран.

По материалам портала «Деловой Саратов»



