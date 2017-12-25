В КУРГАНЕ ОТКРЫЛИ ВТОРУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ АРМАТУРЫ

22 декабря в Зауралье заместитель Губернатора Курганской области – директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин открыл уникальную для Уральского федерального округа лабораторию, в которой будут проводить испытания трубопроводной арматуры. С помощью современного оборудования специалисты смоделируют возможные аварийные ситуации, смогут понять, как поведет себя арматура в разных условиях. Также у испытателей есть возможность воздействовать на арматуру с помощью экстремально высоких температур свыше 500 градусов и высокого давления. При этом так называемый человеческий фактор полностью отсутствует, весь процесс автоматизирован. В лаборатории готовы исследовать и сертифицировать изделия, применяемые в различных отраслях промышленности: нефтегазодобывающей, перерабатывающей, химической и горнодобывающей, а также в атомной и тепловой энергетике.

Сергей Чебыкин напомнил, что это вторая площадка лаборатории. Первую открыли год назад. И с появлением новой площадки технологические возможности для проведения испытаний существенно расширяются. «Здесь будут проходить горячие испытания той арматуры, которая производится в Курганской области. И мы уверены, что этим испытательным стендом будут пользоваться и представители из других регионов. И уже нет необходимости изготовителям арматуры возить свою продукцию на испытания в Москву и Московскую область, а, значит, появится возможность сократить затраты. Здесь у нас действует независимый сертифицированный центр. К этому мы очень долго шли, и весь коллектив арматурного кластера проделал огромную работу», - сказал Сергей Чебыкин.

Он также отметил, что обе площадки лаборатории входят в состав Курганского центра испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры. В числе его учредителей – Департамент экономического развития. Центр создан для того, чтобы ускорить освоение новых видов продукции, которую производят более 30 предприятий арматурного кластера, а также содействовать выходу продукции на российский рынок. Создать Центр удалось благодаря действию государственной региональной программы «О развитии и поддержке малого предпринимательства в Курганской области». На реализацию проекта из федерального бюджета

поступила финансовая поддержка в сумме 49,7 миллиона рублей, из областного – 3,6 миллиона рублей, из внебюджетных источников – 34 миллиона рублей.

По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области



