ГУП «ТЭК СПБ» РЕАЛИЗУЕТ НИОКР ПО ДИАГНОСТИКЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ

15 декабря в ГУП «ТЭК СПб» состоялось расширенное совещание по вопросу реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по диагностике тепловых сетей. В совещании под председательством генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Игоря Фёдорова приняли участие советник вице-губернатора Игоря Албина Дмитрий Новиков, заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Игорь Комаров, руководство ГУП «ТЭК СПб», СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» и компаний-партнеров, выполняющих работы по диагностике тепловых сетей: АО «Диаконт», ООО «Инконстрой», ООО «Аква-ИКС», ООО «ИРТ».

«ГУП «ТЭК СПб» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, акционерным обществом «Диаконт», холдингом «Ленполиграфмаш» и Университет ИТМО создали «Центр инновационных научно-производственных энергетических технологий», который сегодня занимается продвижением на региональном и федеральном уровне инновационных технологий в энергетике. Сейчас Центр работает над созданием уникального модуля внутритрубной диагностики и методики диагностирования состояния тепловых сетей. Готовится к заключению договор на НИОКР по созданию данного модуля. Техническое задание на инновационную разработку проходит экспертизу в Центре тарифно-экспертного обеспечения при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», - сказал Игорь Албин.

В настоящее время наряду с методами диагностики, определенными нормативно-технической документацией (такими, как: гидравлические и температурные испытания, обходы и осмотры тепловых сетей, контроль за параметрами теплоносителя, метод оперативно-дистанционного контроля (ОДК), постоянный мониторинг качества сетевой воды) ГУП «ТЭК СПб» используются инновационные методы: акустически-корреляционный метод поиска утечек, тепловая аэросъемка, внутритрубная диагностика. По словам Бориса Одинцова, с целью получения более достоверных данных о техническом состоянии тепловых сетей и для экономии средств в настоящее время на предприятии планируется провести три НИОКР по применению современных методов диагностики.

· Первая из них касается разработки и изготовления опытного образца модуля для дистанционной внутритрубной диагностики стальных сетевых трубопроводов, данный метод относится к категории обследование.

· Вторая заключается в разработке методики мониторинга состояния сетевых трубопроводов с применением акустических датчиков Ortomat-MTC, этот метод относится к мониторингу тепловых сетей.

· И третья НИОКР заключается в разработке и внедрении современной системы управления и прогнозирования жизненного цикла тепловых сетей с применением технологии экспресс диагностики. Данная работа носит комплексный характер, в автоматизированной системе управления объединяются результаты различных методов диагностики, а также дополнительно проводится обследование по технологии экспресс диагностирования.

Более подробно о принципах применяемой диагностики, целях и задачах доложили представители разработчиков рассматриваемых инноваций, которые являются потенциальными исполнителями НИОКР.

О разработке и изготовлении опытного образца модуля для дистанционной внутритрубной диагностики стальных сетевых трубопроводов рассказал руководитель департамента АО «Диаконт» Вадим Аржанов. ГК «Диаконт» выполняет работы по внутритрубной диагностике трубопроводов. Принцип метода внутритрубной диагностики ГК «Диаконт» был опробован на трех участках трубопроводов предприятия в рамках пилотного проекта: по трубе пропускается переменный электрический ток и измеряется распределение переменного магнитного поля внутри трубы. Амплитуда магнитного поля тем больше, чем больше размеры дефекта. В отсутствии дефектов магнитное поле равно нулю. Результатом НИОКР, по словам Вадима Аржанова, станет создание патентоспособного оборудования внутритрубного контроля с лучшими конкурентоспособными характеристиками.

Председатель совета директоров ООО «Инконстрой» Александр Мурлин рассказал о разработке методики мониторинга состояния сетевых трубопроводов с применением акустических датчиков ORTOMAT-МТС. В частности, он доложил о результатах пробного применения акустических датчиков на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб». ООО «Инконстрой» осуществляет непрерывный мониторинг состояния тепловых сетей в режиме on-line с помощью акустических датчиков ORTOMAT, которые при возникновении технологических нарушений автоматически передают информацию в программный комплекс системы мониторинга и как результат тревожный сигнал диспетчеру ГУП «ТЭК СПб». В 2017 компания «Инконстрой» неоднократно привлекалась к поиску дефектов на тепловых сетях, а в тепловых камерах были установлены акустические датчики, с которых ежедневно снимаются показания. Данная технология, как показала практика, направлена на определение незначительных дефектов на ранней стадии и позволит, при своевременном реагировании оперативных служб, избежать и предотвратить развитие технологических инцидентов на участках теплосетей.

О разработке и внедрении современной системы управления и прогнозирования жизненного цикла тепловых сетей с применением технологии экспресс диагностики рассказал директор по развитию ООО «Институт рациональных технологий» Сергей Гумеров. По его словам, разработка представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить расчет срока безопасной эксплуатации тепловых сетей для последующего ранжирования участков сети при включении в производственные программы. Анализ происходит в три этапа: анализ и структуризация исходных данных о трубопроводе (конструкция, элементы), расчет нагрузок на трубопровод (давление, температурные режимы, свойства грунта, и т.д.) и затем расчет сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Программа позволит определить необходимые меры диагностики, возможные компенсирующие мероприятия, систематизировать данные по параметрам тепловых сетей и возникающим дефектам – словом, способна выполнять всю ту аналитическую работу, которую сейчас делают технические специалисты.

Озвученные разработки вызвали большой интерес у участников совещания. Советник вице-губернатора Игоря Албина Дмитрий Новиков пообещал оказать поддержку получения заключения экспертизы на проекты ТЗ на проведение НИОКР по диагностике тепловых сетей.

По материалам пресс-службы ГУП «ТЭК СПб»



