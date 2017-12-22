САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО ПРИВОДОВ ДЛЯ АРМАТУРЫ

Для Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) уходящий год и год наступающий смело можно назвать временем новых возможностей. В 2017 году завод сделал серьезный задел на будущее, заложил основы для новых направлений развития предприятия на годы вперед.

Как известно, руководством страны для оборонных заводов поставлена задача – провести диверсификацию производства. Выполняя эти требования, АО «СЭГЗ» старается выходить на новые направления спецпродукции и развивать выпуск гражданской продукции. В уходящем году заводу это удалось в полной мере. По итогам работы за 9 месяцев выручка предприятия выросла на 12,1% - до 5 млрд. 380,9 млн. руб. Серьезно увеличилась и чистая прибыль – до 707,9 млн. руб., что на 20% выше планировавшихся показателей. План предприятия по технико-экономическим показателям на 2017 год будет выполнен.

Очередной вехой в развитии Сарапула стало присвоение городу в октябре 2017 года статуса территории опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР. Сарапульский электрогенераторный завод считает делом чести подключиться к этой работе для родного города. Сегодня СЭГЗ уже прорабатывает возможность реализации трех инвестиционных направлений совместно с потенциальным резидентом ТОСЭР, включенным в реестр инвесторов Удмуртской Республики. Это создание производства по выпуску лифтового оборудования со сроком реализации в 2018-2020 годах, организация спортивно-оздоровительного комплекса, а также создание производства двигателей приводов для трубопроводной арматуры со сроком реализации в два года – в 2018-2020 годах. Благодаря этим и другим проектам, которые будут реализованы с помощью завода, Сарапул получит новые рабочие места.

По материалам пресс-службы АО «СЭГЗ»



