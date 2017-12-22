«ПРОМАРМ» ПОЛУЧИЛ СВИДЕТЕЛЬСТВО РСМС НА ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ПА

На основании освидетельствования и проведенных испытаний Российским морским регистром судоходства было выдано Свидетельство о типовом одобрении на затворы дисковые поворотные серий ПА200, ПА300, ПА400, ПА600, ПА700, ПА900 производства ООО «ПромАрм». Свидетельство о типовом одобрении – «документ, удостоверяющий что свойства, параметры и характеристики типового материала или изделия, выпускаемого производителем, соответствуют требованиям Правил Российского Морского регистра для применения на судах и объектах технического наблюдения по установленному назначению.

Данное свидетельство разрешает использование затворов дисковых поворотных серии ПА в качестве арматуры трубопроводов I, II и III классов на судах, плавучих буровых и стационарных платформах.Рабочая среда – пресная и морская вода, топливо, масло, нефть и нефтепродукты, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, аммиак, кислоты, щелочи, спирты, дренажные, сточные и фановые воды. Свидетельство можно найти на сайте Регистра Судоходства https://lk.rs-class.org/industry/getIndustry?d=BB30B13C-16F7-D64C-9699-CBB92F13B1A5

По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»



