Компания ООО «ТД «МАРШАЛ» примет участие в 22-й Международной Выставке Aquatherm Moscow 2018. Выставка пройдет в городе Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», с 6 по 9 февраля 2018 года. Специалисты «МАРШАЛ» приглашают посетителей и участников посетить стенд, который будет расположен в павильоне 3, зал 15, место С321.

На стенде можно будет ознакомиться с новинками продукции (кранами с комбинированными соединениями, переходами на полиэтиленовые трубы, изолирующей вставкой и другими), получить всю интересующую информацию и профессиональную техническую консультацию, встретиться с представителями компании.

ООО «ТД «МАРШАЛ» является официальным представительством Луганского завода трубопроводной арматуры (ЛЗТА «МАРШАЛ»), который в 2017 году отметил свое 25-летие, на территории Российской Федерации. Под торговой маркой МАРШАЛ выпускается высокотехнологичная и качественная запорная арматура европейского уровня – стальные шаровые краны МАРШАЛ DN 10-700, PN 16-160 с разборным и цельносварным корпусом, с фланцевым типом присоединения, под приварку и муфтовым. Краны МАРШАЛ обладают исключительным качеством и надежностью. Их отличительными особенностями являются надежность, качество (срок службы не менее 30 лет), износоустойчивость (не менее 10 тыс. рабочих циклов).

По материалам пресс-службы ТД «МАРШАЛ»



