«Армалит» продолжает расширять станочный парк

В декабре, в рамках стратегии модернизации и развития станочного парка, «Армалит» ввел в эксплуатацию новый высокоточный и высокопроизводительный токарно-карусельный обрабатывающий центр TOYODA-WELE VTC 1612-20 со стойкой FANUC 0i.

Обрабатывающий центр предназначен для чернового и чистового точения деталей с максимальным диаметром заготовки до 2000 мм, высотой до 1200 мм и весом до 14 т. Кроме того, изготовленный для АО «Армалит» станок является уникальным в своем роде за счет расширенной комплектации. Во-первых, опорный подшипник поворотного стола оснащен двумя гидростатическими подшипниками, обеспечивающими низкое трение и равномерность вращения, что повышает точность и повторяемость обработки. Во-вторых, 14-и позиционный магазин автоматической смены инструмента, позволяющий обработать максимальное число поверхностей за один установ. В-третьих, мощность фрезерного шпинделя составляет 15 кВт, что выше, чем у большинства станков других производителей. Следует отметить, что за счет высокой точности и повторяемости обработки станки TOYODA используются и для создания заводских и клиентских двигателей болидов типа «Формула-1».

Напомним, что в августе 2017 г. «Армалит» был признан лучшим промышленным предприятием в категории «модернизация производства». По итогам оценки специалистов предприятие заняло лидирующую позицию по показателю вложенных средств в модернизацию производственных мощностей, в том числе реконструкцию, перевооружение, приобретение оборудования. Высоких показателей в данной категории завод достиг за счет запуска нового производственного комплекса мощностью 70 тыс. нормо-часов в год.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



