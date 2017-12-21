СУМСКОЕ НПО ПОСТАВИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕМЕЦКОГО IBG

Ряд производственных подразделений ПАО «Сумское НПО» вышел на финишную прямую в вопросе реализации заказов немецкой компании Ingenieurbüro R. Großmann GmbH & Co. KG (IBG), предусматривающих поставку оборудования для комплектации установки осушки газа, а также ТКА-Ц-12 с сопутствующей продукцией. В частности, полностью собраны в дорогу крупногабаритные адсорберы (их высота – 19 м, диаметр – 1,8 м, а толщина стенки корпуса составляет 60 мм), а не менее солидная техника – блоки входного и концевого сепараторов высотой 8 м каждый – вышла на стадию подготовки к отгрузке.

Кроме того, предприятие финишировало с блочной и емкостной продукцией для установки осушки газа (речь идет об аварийно-дренажной, рефлюксной емкостях, аппарате для хранения свежего триэтиленгликоля, дегазаторе, блоке фильтров). На текущей неделе сумские машиностроители сдают два сепаратора, предусмотренные контрактом на выпуск турбоблока с общестанционкой. Упакованы также патрубки к газоперекачивающим агрегатам, арматурные блоки, опора для воздухоочистительной установки.

На финальной стадии – блок вентиляции, узлы впрыска метанола и измерения расхода, разгрузочные опоры, секции ограждения, площадки обслуживания и т.п. Вместе с тем полным ходом идет работа над турбокомпрессорным агрегатом мощностью 12 МВт на базе двухкорпусного трехсекционного центробежного компрессора, блоками маслоохладителей и систем обеспечения, которые будут отправляться заказчику в последующих доставочных траншах.

По материалам пресс-службы ПАО «Сумское НПО»



