ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА «ДАНФОСС» ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОСТУПНА ДЛЯ ПРОСМОТРА

Вячеслав Гун, заместитель директора отдела тепловой автоматики, в ходе своего выступления рассмотрел современные аспекты регулирования систем центрального теплоснабжения, а также общие принципы и схемные решения для тепловых пунктов. Артем Казарин, руководитель направления «Регулирующие клапаны и гидравлические регуляторы», рассказал об особенностях подбора регуляторов прямого действия и регулирующих клапанов с электроприводами, а также проанализировал сферы и условия их применения. Посмотреть видео можно по ссылке – https://youtu.be/pRTmjqBuIR4.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



