АДЛ СНИЖАЕТ СТОИМОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ VYC 560

Компания АДЛ сообщает о снижении цены на клапаны для автоматической непрерывной продувки котла серии VYC 560 (PN 40 Tmax 300 °C) производства VYC Industrial, S.A. c электроприводом PSR-E25/17 производства PS Automation. Снижение цен коснулось клапанов диаметром 15–20 мм и связано с модификацией конструкции. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день выставления счета +5%.

Клапаны с электрическим приводом и встроенным пробоотборником применяются для автоматизации непрерывной продувки котлов и позволяют удалять с котловой водой органические вещества, твердые частицы и минеральные растворы солей. Клапаны с программным управлением работают без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала и не требуют

сервисного обслуживания. Более подробно с информацией о котловой автоматике АДЛ можно ознакомиться в каталоге «Оборудование для пароконденсатных систем» на сайте компании.

По материалам пресс-службы АДЛ



