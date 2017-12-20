«АБС ЗЭиМ Автоматизация» определила «Лучшую бригаду» за ноябрь

Подведены итоги и награждены победители традиционного конкурса предприятия группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» «Лучшая бригада». Лучшими по итогам работы за ноябрь стали бригады Механо-сборочного цеха №9: бригада №19 заготовительный участок (бригадир – С. Игнатьев), бригада №01103 участок сборки средних механизмов (бригадир – В. Дмитриев) и бригада №01102 участок сборки тяжелых механизмов (бригадир – В. Нимаков).

2-ое место заняли бригады Цеха токопроводов №12: бригада №4заготовщики (бригадир – П. Михайлов) и бригада №5 сборщики-упаковщики (бригадир – С. Трифонов). Бронза досталась бригаде укладчиков-упаковщиков Отдела отгрузки (бригадир – А. Лобышев).

Победители получили денежные премии и переходящий кубок. Руководство предприятия поздравляет победителей и желает дальнейших производственных успехов.

Ежемесячный конкурс «Лучшая бригада» проходит на предприятии уже более шести лет. Целью конкурса являются повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



