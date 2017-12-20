«Транснефть» – лауреат премии «Цифровые вершины»

В технопарке «Сколково» подведены итоги премии «Цифровые вершины» за 2017 год – профессиональной премии за цифровые решения в сфере повышения эффективности деятельности. Победителем в номинации «Система управления проектами» стала новая корпоративная информационная система ПАО «Транснефть» Управление программами (КИС УП), осуществляющая комплексное управление инвестиционной программой, программами ТПР и КР и ликвидации объектов магистрального трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть».

Премия «Цифровые вершины» вручается второй год одноименным фондом при поддержке Минкомсвязи, Минэкономики, Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Координационного центра национального домена сети интернет. Основная задача премии - популяризация крупных российских IT-решений среди российских управленцев как в госсекторе, так и в предпринимательстве. Попечительский совет премии составляют глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, ректор РАНХиГС Владимир Мау, министр связи Николай Никифоров, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов и гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



