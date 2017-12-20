Группа ЧТПЗ рассказала об итогах сотрудничества с «Северсталью» в 2017 году

XXII координационный совет Группы ЧТПЗ и ПАО «Северсталь» состоялся в Череповце. В нем приняли участие представители производственных, технических и коммерческих подразделений компаний. Стороны договорились обновить программу научно-технического сотрудничества. В частности, наметили пути дальнейшего совместного освоения коррозионностойкого проката и новых марок стали для производства штампосварных деталей трубопроводов на заводе «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ). Также «Северсталь» и Группа ЧТПЗ обсудили нюансы и особенности поставок труб большого диаметра для крупнейших проектов ТЭК.

«Сотрудники компаний обменялись опытом участия в международных трубопроводных проектах как в техническом плане, так и с точки зрения развития клиентского сервиса. Мы определили направления дальнейшего совершенствования своей продукции, чтобы быть лидерами не только российского, но и мирового трубного рынка, – рассказал начальник управления по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин. – Внимание участников также было уделено вопросам качества поставляемого металлопроката и выполнению производственных показателей».

«В текущем году «Северсталь» отгрузила на ЧТПЗ более 21 тыс. тонн уникального сейсмостойкого проката для изготовления труб большого диаметра в рамках проекта «Сила Сибири». Они будут использоваться для прокладки трубопровода на участках, пересекающих зоны активных тектонических разломов, – отметил директор по маркетингу АО «Северсталь Менеджмент» Дмитрий Горошков».

Стороны отметили необходимость продолжения регулярных встреч в рамках координационных советов. Данные совещания предоставляют возможность всесторонне обсудить весь спектр взаимоотношений между предприятиями и скоординировать общий вектор развития.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



