СЕПАРАТОРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ АДЛ

Компания АДЛ сообщает о поддержании на складе ходовых диаметров сепараторов воздуха «Гранэйр тип С» PN 10, DN 50–150 и гидравлических стрелок «Гранконнект» PN 10, DN 80–125 мм. Исполнения свыше указанных диаметров производятся под заказ в течение 3–5 недель.

Сепараторы воздуха «Гранэйр тип С» предназначены для удаления воздуха из рабочей среды (воды или водяного раствора этиленгликоля с концентрацией не более 50%) в трубопроводах закрытых инженерных систем теплоснабжения и холодоснабжения. Гидравлические стрелки «Гранконнект» применяются для гидравлической развязки первичного (котлового) и вторичного (отопительного) контура потребителя, создавая зону снижения гидравлического сопротивления в закрытых системах теплоснабжения. Использование предлагаемого оборудования поможет сэкономить энергоресурсы, обеспечить гидравлическую устойчивость систем, антикоррозионную защиту трубопроводов в закрытых системах тепло- и холодоснабжения, увеличив при этом срок службы оборудования инженерных систем. При производстве данного оборудования с 2016 года АДЛ применяет только высококачественные материалы, которые гарантируют надежность, функциональность и высокие эксплуатационные характеристики.

По материалам пресс-службы АДЛ



