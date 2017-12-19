РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА HONEYWELL СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НЕДОСТАТОЧНЫХ МЕРАХ КИБЕРЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Корпорация Honeywell опубликовала результаты нового исследования, которые показывают, что промышленные компании не слишком торопятся принимать меры по укреплению киберзащиты своих данных и операций, несмотря на рост числа кибератак по всему миру. Исследование в виде опроса под названием «Киберзащита промышленных объектов как приоритет руководителей предприятий» было проведено компанией LNS Research по заказу Honeywell. В ходе исследования было опрошено 130 руководителей промышленных компаний, ответственных за принятие стратегических решений. В числе респондентов – преимущественно представители крупных и малых предприятий из различных отраслей промышленности (производство промышленного оборудования, нефть и газ, автомобилестроение и другие) и регионов (Северная и Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка). Им были заданы вопросы об отношении к промышленному Интернету вещей (IIoT) и использовании технологий и методов киберзащиты промышленных объектов. Среди результатов исследования можно выделить следующие:

· Более половины респондентов отметили, что работают на промышленном объекте, где уже имели место попытки взлома системы безопасности.

· 45% респондентов сообщили, что в их компаниях еще не назначен руководящий сотрудник, ответственный за киберзащиту.

· Только 37% компаний отслеживают подозрительное поведение.

· Многие компании регулярно проводят оценку рисков, однако 20% не делают и этого.

«Лица, принимающие решения, лучше осведомлены об угрозах, и в привлечении их внимания к этому вопросу был достигнут определенный прогресс, но в данном докладе подчеркивается, что значительная часть промышленного сообщества пока не внедрила на практике основные принципы киберзащиты, – говорит Джефф Циндель (Jeff Zindel), вице-президент и генеральный директор подразделения киберзащиты промышленных объектов Honeywell. – Чтобы воспользоваться огромными преимуществами цифровых технологий для производства и промышленного Интернета вещей, компании должны укреплять защиту от киберугроз с учетом повышенного уровня рисков».

Данное исследование рекомендует любой промышленной организации, стремящейся извлечь выгоду из новых технологий, безотлагательно предпринять следующие действия:

1. включить мероприятия по киберзащите промышленных объектов в стратегию перехода на цифровые технологии;

2. обеспечить внедрение лучших практик киберзащиты среди персонала, процессов и технологий (от контроля доступа до мониторинга рисков) и привлечь внешнюю экспертизу в тех областях, где ее не хватает;

3. уделить внимание расширению возможностей руководителей и созданию организационной структуры, призванной устранить разобщенность между информационными и эксплуатационными технологиями.

«Киберзащита должна быть включена в повестку дня каждого генерального директора, чтобы обеспечить быстрое, эффективное и рассчитанное на долгосрочную перспективу развертывание стратегий и технологий, таких как промышленный Интернет вещей, - отмечает Мэтью Литтлфилд (Matthew Littlefield), президент и главный аналитик LNS Research. - Проще говоря, чтобы успешно реализовать цифровую трансформацию бизнеса, необходимо успешно реализовать его киберзащиту».

LNS Research является мировым лидером в области исследований и консультаций по цифровой трансформации промышленности и предоставляет руководителям предприятий аналитическую информацию о развитии различных технологий. Деятельность аналитиков компании направлена на выявление показателей, управленческих инициатив, бизнес-процессов и технологических возможностей, влияющих на изменения.

Технологии и знания Honeywell в области киберзащиты помогают решить многие проблемы, выявленные в ходе данного исследования LNS Research. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайтах https://hwll.co/uhrgs и www.becybersecure.com.

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell занимает ведущие позиции в сфере автоматизации управления, производства контрольно-измерительных приборов и оказания услуг для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, энергетической, химической и нефтехимической, биотопливной, медико-биологической, металлургической и горнодобывающей отраслей промышленности. Данное подразделение также является лидером в разработке программных решений и инструментов, которые помогают производителям извлекать выгоду и конкурентные преимущества при переходе на технологии промышленного Интернета вещей (IIoT). Подразделение входит в состав стратегической группы Honeywell по производственным материалам и технологиям, которая также включает в себя компанию Honeywell UOP – ведущего международного поставщика и лицензиара технологий переработки, катализаторов, адсорбентов, оборудования и консультационных услуг для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей. Корпорация Honeywell – мировой лидер в области технологий и промышленного производства, и входит в список 100 ведущих компаний, составляемый журналом Fortune. Она известна во всем мире своими разработками в области аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, турбокомпрессоров и материалов высокой эффективности. Для получения дополнительных сведений и информации о корпорации Honeywell на русском языке посетите веб-сайт www.honeywell.ru.

По материалам пресс-службы компании Honeywell



